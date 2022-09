Agentes do Méier Presente prendem quadrilha de colombianos que atuam no Méier - Segurança Presente RJ

Publicado 12/09/2022 17:15 | Atualizado 12/09/2022 17:34

Rio - Agentes do Méier Presente prenderam uma quadrilha, na tarde deste domingo (11), por furtar cinco celulares dentro de um ônibus nas proximidades da Rua Dias da Cruz, no Méier.



A equipe foi acionada por duas vítimas que tinham sido furtadas dentro do coletivo. Após revista, foram encontrados os celulares com uma mulher e dois homens. Eles foram conduzidos para a 26°DP (Todos os Santos) e depois para a 19ª DP (Tijuca) e permanecerem presos por furto qualificado.

Os policiais ainda prenderam outros três suspeitos que também faziam parte da mesma quadrilha.



No mês de maio, dois colombianos foram presos por furtarem um ônibus e, em junho, mais um homem foi preso ao roubar uma mulher e tentar roubar seu marido no mesmo dia na Rua Hermengarda, no Méier. Todos os suspeitos foram conduzidos para delegacia.



O Coordenador do Méier Presente, Capitão Leandro Neves, ressaltou como a prisão foi importante. “Destaco a grande importância dessa prisão em flagrante, pois estamos desarticulando uma quadrilha de colombianos especializada que vem cometendo vários furtos de celulares no interior dos coletivos na cidade do RJ. Com essas três prisões já somamos seis presos em flagrante e nove telefones celulares recuperados”, afirmou o coordenador.