Caixa Cultural abre novo espaço da Caixa Cultural irá abrir para o público, nesta terça-feira (13), na Rua do Passeio - Divulgação

Publicado 12/09/2022 16:22 | Atualizado 12/09/2022 16:25

Rio - O novo espaço da Caixa Cultural irá abrir para o público nesta terça-feira (13), na Rua do Passeio, 38, Centro do Rio. A fim de promover o acesso a manifestação da arte e da cultura nacional, o projeto irá oferecer diversas exposições gratuitas.

A nova unidade conta com dois pavimentos que abrigam um cinema com capacidade para 80 pessoas, saguão com piano, três galerias e a sala do programa educativo Caixa Gente Arteira.

Com a inauguração, a Caixa Cultural Rio de Janeiro contará com dois espaços na cidade: a unidade Passeio e o Teatro da Caixa Nelson Rodrigues, na Avenida República do Paraguai, 230, também no Centro. A novidade reforça a Caixa Cultural como um equipamento de acesso gratuito às artes e à cultura na cidade, promovendo eventos, projetos e manifestações artísticas e culturais, como artes visuais, fotografia, teatro, dança e literatura.

Em sua programação inicial, será realizada a exposição “Um passeio pelo tempo. Dos anos 50 aos 90 no Acervo Caixa”, na galeria 1 e 2. A mostra conta com com obras de artistas como Raimundo de Oliveira, Lúcio Costa, Marcelo Grassmann e Frans Krajcberg.

O Acervo Caixa apresenta um pouco da trajetória e da variedade artística e técnica da arte brasileira. As obras produzidas na segunda metade do século XX representam gerações de artistas e tendências, principalmente na pintura e gravura.

Já o Caixa Gente Arteira é um programa de arte-educação e educação patrimonial que desenvolve ações de mediação cultural. O programa proporciona atividades lúdicas e educativas com oficinas criativas e visitas orientadas de acordo com o contexto das exposições em cartaz, gerando valor para a sociedade como agente de políticas públicas de cultura e de sustentabilidade.

Em 2022, mais de 1600 atividades de arte-educação, com foco em públicos socialmente vulneráveis, foram desenvolvidas nas sete unidades da Caixa Cultural, em Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Ao todo, mais de 23 mil pessoas participaram das ações.

Confira a programação do Caixa Gente Arteira em: www.caixacultural.gov.br



Horário de funcionamento



Terça à sábado, das 10h às 20h

Domingos e feriados, das 10h às 19h

Informações: (21) 3980-2069

Acesso para pessoas com deficiência (PcD)