A prefeitura considerou habilitado o Consórcio Bilhete Digital, primeiro colocado na licitação para a concessão da prestação de serviços de Bilhetagem Digital - Arquivo O DIA

A prefeitura considerou habilitado o Consórcio Bilhete Digital, primeiro colocado na licitação para a concessão da prestação de serviços de Bilhetagem DigitalArquivo O DIA

Publicado 13/09/2022 15:39

Rio - A Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) considerou habilitado o Consórcio Bilhete Digital, primeiro colocado na licitação para a concessão da prestação de serviços de Bilhetagem Digital no sistema de transporte público coletivo na cidade do Rio.



A decisão foi publicada no Diário Oficial, nesta terça-feira (13), após a fase de diligências e consultas para verificação dos documentos relacionados à situação jurídica e qualificação técnica da empresa, entregues durante a fase de lances.



Seguindo as regras previstas no edital de licitação, a SMTR abriu prazo, até a próxima terça-feira (20), para levar ao conhecimento dos julgadores os recursos dos outros concorrentes para nova análise pela Comissão Especial de Licitação da SMTR e publicados em Diário Oficial.

A primeira sessão pública da licitação da Bilhetagem Digital para o credenciamento das empresas e a abertura de envelopes com as propostas econômicas aconteceu em 12 de julho e teve a participação de quatro concorrentes: Consórcio Bilhete Digital (formado pelas empresas RFC Rastreamento de Frotas Ltda. e Alto Tijuca Participações Ltda.), que apresentou a melhor oferta, com outorga de R$110 milhões. O Consórcio Tacom (formado pela Tacom Projetos e Tacom Ltda.) ofereceu R$108 milhões e ficou em segundo lugar. A terceira colocação foi para a empresa Sonda Mobility, com uma proposta de R$81 milhões. Em quarto lugar, ficou a empresa Autopass Bilhete Digital.



A assinatura do contrato está prevista para outubro e o início da operação para abril de 2023, começando pelo BRT. Nos outros meios de transportes municipais, como VLT, ônibus e vans, a previsão é que o sistema de bilhetagem digital comece a funcionar até o início de 2024. A concessão será pelo período de 12 anos, podendo ser estendido por, no máximo, mais 12 anos.



O que é bilhetagem digital



A nova bilhetagem digital permitirá à prefeitura ter o controle sobre a receita do transporte público e garantir transparência financeira, planejamento com dados confiáveis e melhoria dos serviços das linhas de ônibus. Ela consiste, basicamente, no pagamento das passagens de forma eletrônica com a utilização de dispositivos especiais, como o cartão inteligente ou similar.



O Rio será a primeira capital brasileira com o sistema.



Entre as vantagens para os usuários está a aceitação de diversos meios de pagamento, como cartão bancário, QR Code, celular e pix. Há também a possibilidade de utilização de todos os cartões na integração com qualquer outro tipo de transporte, cuja integração será ampliada gradualmente, incluindo Bike Rio e Taxi Rio. Haverá ainda facilidade na recarga e na troca de cartões e também na recuperação de créditos. O usuário poderá controlar a sua conta por meio de aplicativo e receberá o primeiro cartão gratuitamente.