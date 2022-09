Operação contou com três inspetores da Anvisa e um da Superintendência de Vigilância Sanitária do Rio - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Operação contou com três inspetores da Anvisa e um da Superintendência de Vigilância Sanitária do RioMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 13/09/2022 19:08

Rio - A Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) iniciou, nesta terça-feira (13,) uma inspeção agendada para verificar se a linha de produção da Fundação Ataulpho de Paiva (FAP), localizada em São Cristóvão, Zona Norte, está adequada e se cumpre com as disposições das resoluções sobre as Boas Práticas de Fabricação de Insumos Farmacêuticos Ativos, para que possa voltar a funcionar.

A vistoria, que vai até a próxima quinta-feira (15), contou com três diferentes inspetores, sendo dois da Anvisa e um da Superintendência de Vigilância Sanitária (Suvisa) do estado, e foi solicitada pela própria fabricante.



Empresa privada sem fins lucrativos, a FAP, que é há mais de 100 anos a principal responsável pela produção da BCG, vacina contra a tuberculose, está fechada desde novembro de 2021, quando, de acordo com a Anvisa, a fábrica foi inspecionada. Naquela ocasião foram verificadas que algumas práticas na produção da vacina não estavam em conformidade com as resoluções. Por esse motivo, a empresa suspendeu voluntariamente suas operações até completa e integral adequação da planta às Boas Práticas de Fabricação.



Ao final da vistoria, os inspetores deverão preparar um relatório, com prazo para emissão de até 45 dias úteis, sobre a situação da linha de produção.