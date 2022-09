Justiça revoga prisão preventiva de Eduardo Fauzi, suspeito de ataque ao Porta dos Fundos - Divulgação

Publicado 13/09/2022 20:52 | Atualizado 13/09/2022 21:08

Rio – A Justiça do Rio concedeu, na tarde desta terça-feira (13), liberdade para Eduardo Fauzi, acusado do ataque com coquetéis molotov à produtora do Porta dos Fundos, em 2019. A defesa de Eduardo pediu a revogação da prisão com o argumento de excesso de prazo.

Os advogados do economista defenderam que houve excesso de prazo, pois o Ministério Público quis ouvir testemunhas que não comparecem às audiências. Desta forma, Bruno Ribeiro da Silva, Wallace Correa Herdy, Dhiego Alexandre Caldeira e Diego Rossi Moretti pediram a soltura de Eduardo. Eles ainda alegaram que o acusado é réu primário e tem residência fixa.

O Ministério Público aceitou o pedido, mas com a exigência de cumprimento de medidas cautelares de entrega de passaporte, comparecimento mensal do acusado em Juízo e de não se ausentar da comarca por mais de 15 dias sem prévia comunicação. Uma nova audiência está marcada para 26 de janeiro de 2023, às 15h45.

Relembre o caso

Eduardo Fauzi foi reconhecido no ataque graças a câmeras de segurança, após retirar o capuz momentos após o ataque. Com mandado de busca, policiais apreenderam na casa de Eduardo Fauzi, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, R$ 119 mil em espécie, munição, uma arma falsa, um computador e uma camisa de uma entidade filosófica e política.

Fauzi já tinha 20 anotações criminais por ameaça e agressão, uma delas por agredir o secretário de Ordem Pública do Município, Alex Costa, em 2013.