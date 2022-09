Lobo-guará, animal ameaçado de extinção, é flagrado em Maricá - Prefeitura de Maricá

Publicado 13/09/2022 18:21 | Atualizado 13/09/2022 18:27

Rio - Animal considerado ameaçado de extinção, um lobo-guará foi flagrado, no domingo passado (11), circulando em uma fazenda próximo de criações de ovelhas e vacas no bairro de Cassorotiba, em Maricá, Região Metropolitana do Rio. É a primeira vez que a espécie é vista em toda a zona costeira da região, que inclui as cidades do Rio de Janeiro, Niterói e Maricá.



O registro em vídeo foi feito pelo produtor rural João Marcelo Nahoum, de 47 anos, a uma distância estimada de 50 metros, que mostra o animal caçando e se alimentando de pequenas aves numa área de mata da propriedade.

Lobo-guará é flagrado em Maricá.



Crédito: Prefeitura de Maricá#ODia pic.twitter.com/TGvKHzyBPz — Jornal O Dia (@jornalodia) September 13, 2022

Com o flagrante, a Secretaria de Cidade Sustentável de Maricá incluiu a região no Programa de Monitoramento da Fauna no município e passará a acompanhar o animal por câmeras, assim como já ocorre com a onça parda, cachorros do mato e quatis, que já foram vistos em uma área de preservação ambiental do bairro Espraiado.O subsecretário de Cidade Sustentável de Maricá, Guilherme Motta, informou que esse mamífero se alimenta de pequenos animais, como roedores e aves, e não tem o hábito de atacar ovelhas e vacas."Estamos colhendo os frutos do trabalho de monitoramento e preservação das unidades ambientais de Maricá. Primeiro, tivemos o flagrante da onça-parda, e agora, o lobo-guará. Isso valoriza o ecossistema do município", afirmou Guilherme.O morador percebeu que havia algo acontecendo na fazenda e pensou, no primeiro momento, que havia algum predador, porque os animais estavam assustados. "O rebanho não reduziu, mas os animais estavam assustados. Foi quando vi o lobo comendo uma preá. Corri para pegar o celular e fiquei filmando. Ele estava tranquilo, como se já conhecesse o terreno e depois sumiu. Foi uma grande surpresa e estou feliz demais por ter feito esse flagrante", contou Marcelo Nahoum.O pesquisador de mamíferos do Programa de Monitoramento da Fauna de Maricá, Izar Aximoff, disse que não existe registro de ataque do lobo-guará em humanos, mas que as pessoas devem evitar aproximação e também não devem alimentar os animais."Vamos monitorar a região com câmeras para saber se tem alimentos suficientes ou se tem outros animais da espécie. Estamos monitorando os registros dessa espécie no estado do Rio desde 2014. É o maior canídeo das Américas e é uma felicidade muito grande ele ter aparecido em Maricá", disse o pesquisador.O lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), de acordo com avaliação do Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), é considerado um animal que vive em situação vulnerável para extinção. Ele se alimenta de pequenos animais, como roedores e tatus, além de frutos variados do Cerrado, e conta com uma população total estimada em mais de 23 mil animais, sendo 21 mil no Brasil. É justamente no país onde há a maior população que o animal corre o risco de desaparecer. Existem registros da presença do lobo-guará no Paraguai, Argentina e Bolívia.