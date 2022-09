Covid-19: Rio registra 1.221 novos casos nas últimas 24 horas - Divulgação

Publicado 13/09/2022 17:44 | Atualizado 13/09/2022 18:33

Rio- A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou, nesta terça-feira (13), 1.221 novos casos nas últimas 24 horas e registrou 27 mortes por covid-19 no mesmo período. O estado tem um total de 2.503.195 casos confirmados e 75.586 óbitos desde o início da pandemia, decretada em março de 2020. A taxa de ocupação nas enfermarias está em 17%. Já a taxa de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) é de 17%.

De acordo com a atualização, a taxa de letalidade está em 3,02%. A SES ressalta que o registro feito nas últimas 24 horas não significa que o caso tenha acontecido necessariamente no mesmo período.

Covid-19: medidas para entrada de estrangeiros no país são simplificadas

O Governo Federal simplificou algumas medidas de controle adotadas em decorrência da pandemia de covid-19 para a entrada de estrangeiros no país. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a publicação da Portaria Interministerial nº 678 no Diário Oficial da União de segunda-feira, 12, o viajante não precisará mais cumprir uma série, mas apenas alguns dos requisitos necessários ao ingresso em território nacional.

Em nota, a Anvisa diz que a medida simplifica os controles hoje existentes, pois permite a qualquer viajante cumprir algum dos requisitos necessários. Segundo a agência, o visitante pode, por exemplo, optar por apresentar apenas o comprovante de vacinação, ou um teste com resultado negativo, ao chegar ao Brasil.

As novas regras já estão em vigor e devem ser observadas por viajantes e operadores de transporte nos modais aéreo, aquaviário e terrestre.

A Anvisa acrescenta que a recomendação é reiterada por posicionamento da Organização Mundial da Saúde (OMS), que ressalta que as “políticas para testes e quarentena devem ser revisadas regularmente”, de forma a garantir que sejam suspensas quando não mais necessárias.

Referindo-se à alteração promovida pela portaria nas regras para a entrada de viajantes no Brasil, a Anvisa lembra o alerta da OMS para a necessidade de serem oferecidas alternativas de viagem para indivíduos não vacinados, como por meio do uso de testes de detecção.