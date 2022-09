Corredor Transcarioca ganha dois novos serviços de 'diretão' para reforçar operação - Vanessa Ataliba/Agência O Dia

Publicado 13/09/2022 16:51

Rio- A Mobi-Rio informou que na segunda-feira (19), está previsto para entrar em operação dois novos serviços de "diretão" do BRT. São eles: Madureira x Alvorada e Penha x Alvorada. As duas linhas vão ser feitas por 38 ônibus articulados, que serão alugados por seis meses. A medida é emergencial e provisória com o objetivo de reforçar a operação dos BRTs nos horários de pico, das 5h às 9h e das 16h às 20h. Essas linhas vão reforçar os serviços 46 (Alvorada x Penha) e 40 (Madureira x Alvorada).

De acordo com a concessionária, esses ônibus circularam na cidade de São Paulo e foram baixados do sistema com a renovação da frota na capital paulista. Dessa forma, foi possível alugar os veículos até que seja iniciado o processo de renovação da frota do Rio de Janeiro, previsto para o mês que vem. Mesmo que sejam articulados de piso baixo, não haverá necessidade de adaptação dos veículos, já que eles não vão parar nas estações intermediárias, e sim dentro dos terminais e áreas sem plataforma elevada.

A iniciativa tem como objetivo trazer mais conforto para a população que utiliza o sistema BRT, até a chegada dos 291 novos veículos (220 articulados e 71 ônibus modelo padron) já comprados. A prefeitura vai licitar ainda este ano mais cerca de 300 articulados com previsão de entrega entre o final de 2023 e início de 2024.