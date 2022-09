Rio tem 874 casos confirmados de varíola dos macacos - Prefeitura de Búzios

Publicado 13/09/2022 16:09 | Atualizado 13/09/2022 16:20

Rio- A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que, até esta terça-feira (13), foram confirmados 874 casos e um óbito pela varíola dos macacos (monkeypox) no Rio de Janeiro. Além disso, 109 pacientes são tratados como prováveis. Outros 432 seguem como suspeitos, e 1.422 foram descartados. Quatro pessoas estão em uso de tratamento experimental. No total, o estado notificou 2.837 casos da doença.

A Região Metropolitana I tem 730 desses casos confirmados. Também foram registrados 103 na Região Metropolitana II, cinco na Região Serrana, seis no Médio Paraíba, três no Norte Fluminense, nove na Baixada Litorânea, dois no Noroeste do Estado do Rio e 16 não informados.

Do total de pacientes infectados pela doença, 808 são homens, correspondendo a 92,4%. Além disso, são 624 casos em pessoas entre 20 e 39 anos.