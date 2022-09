Mulher chegou a chamar segurança de vagabundo - Reprodução

Publicado 13/09/2022 12:19

Rio - Frequentadores do Shopping Metropolitano Barra, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, filmaram o momento em que uma cliente fez ofensas racistas contra um segurança do local, na tarde do último domingo (11). Emanuel dos Santos Henrique, de 31 anos, tentava conter a mulher, que já teria atacado funcionários de uma loja de bijouteria de origem japonesa, quando foi vítima de agressões e xingamentos.

Em um vídeo, Emanuel aparece tentando se aproximar da cliente, que o chama de vagabundo e o manda calar a boca. A mulher, que ainda não foi identificada, segue dizendo que os funcionários japoneses teriam vindo para o Brasil para matar a ela e sua família. Ela também alegou que eles teriam pego seus documentos e não queriam devolver.

"Se fosse a sua família que estivessem tentando matar, seu filha da p*ta. Cala a sua boca, seu vagabundo. Quero ver se estão tentando matar sua família, tu vai ficar se metendo?", grita ela em um dos corredores do shopping, alterada. A cliente ainda chama o segurança de "preto f*dido", momento em que passa a ser vaiada e xingada por outros frequentadores. Confira abaixo.

Segurança é alvo de ofensas racistas em shopping da Zona Oeste



Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/mtdmoCsmMy — Jornal O Dia (@jornalodia) September 13, 2022

Antes das ofensas, a agressora teria dado três empurrões e ameaçado bater em Emanuel, quando ele tentou acalmá-la. Ao ser instruído a se afastar, a mulher teria entrado novamente na loja e tentado quebrar o estabelecimento. Nesta terça-feira (13), a vítima deve prestar queixa sobre o caso em uma delegacia próxima ao shopping. O segurança, que trabalha no local desde 2016, nunca havia sido alvo de ataque racista antes.



"Eu espero que ela não faça isso mais com ninguém e que não fique impune. As providências tem que ser tomadas. Fui chamado para resolver uma situação dentro da loja e acabou que gerou esse problema todo. Fica uma sensação ruim, péssima. Primeira vez que eu passo por uma situação dessas no shopping", desabafou Emanuel.

Em nota, o Shopping Metropolitano Barra lamentou e disse se solidarizar com o segurança e com funcionários da loja, agredidos verbalmente pela consumidora. "O empreendimento esclarece que está prestando todo apoio às vítimas e que está à disposição das autoridades policiais para quaisquer esclarecimentos". Procurada, a Polícia Militar informou que o 18º BPM (Jacarepaguá) não foi acionado.