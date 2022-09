Segurança é vítima de racismo em shopping na Zona Oeste do Rio - Reprodução

Segurança é vítima de racismo em shopping na Zona Oeste do RioReprodução

Publicado 12/09/2022 23:58 | Atualizado 13/09/2022 00:10

Rio- Um segurança foi vítima de racismo, na tarde deste domingo (11), após ter sido acionado para conter uma cliente que estaria alterada em uma loja de bijuterias do Shopping Metropolitano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ao chegar no local, a mulher ficou ainda mais exaltada e disparou palavras racistas contra o agente chamado Emanuel dos Santos Henrique. Após o ocorrido, a Polícia foi acionada.

Em conversa com o DIA, Emanuel explicou que a loja conta com funcionários japoneses e que a mulher alegava que eles teriam vindo para o Brasil matar ela e sua família. Além disso, ela afirmava que eles teriam pego seus documentos e não queriam devolver. Ao tentar acalmá-la, a mulher ameaçou agredi-lo. "Falou para eu me afastar dela e que se eu chegasse mais perto, ela ia me bater", relembra Emanuel, que contou ainda que levou três empurrões da cliente antes de sofrer o ataque racista.

De acordo com Emanuel, ao ser instruído para se afastar do local, a mulher teria entrado novamente na loja e tentado quebrar o estabelecimento. Procuradas, a Polícia Militar e a assessoria de imprensa do shopping não responderam aos questionamentos da matéria até o momento da publicação.