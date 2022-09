Segundo a Polícia Civil, o homem, que não teve sua identidade revelada, foi identificado - Reprodução

Rio - A Justiça do Rio revogou, nesta segunda-feira (12), o pedido de prisão preventiva de um acusado de atirar contra uma casa na Ilha do Governador, no dia 23 de agosto. Wallace de Jesus Costa, de 23 anos, estava foragido deste o último dia 25, quando o mandado de prisão por tentativa de homicídio foi expedido.



A ação de Wallace foi flagrada por uma câmera de segurança, na Praia da Engenhoca, na Ilha. Wallace teria atirado contra o imóvel após descobrir que moradores fizeram denúncia à Guarda Municipal sobre o som alto do seu carro, a picape que aparece nas imagens.

Na data do caso, ele chegou a se apresentar na 37ª DP (Ilha do Governador) para prestar esclarecimentos sobre o caso. Como o mandado de prisão ainda não havia sido emitido, ele acabou não sendo preso.



Em sua decisão, a juíza Elizabeth Machado Louro disse que as investigações do caso seguem e que o MPRJ não ofereceu denúncia contra o acusado. A magistrada ainda reforçou que Wallace se apresentou a delegacia para entregar a arma utilizada antes de ter o pedido de prisão emitido.



A magistrada pontuou ainda que o acusado tem residência e emprego fixos. Por último, ela menciona que os disparos não atingiram nenhum morador do imóvel, o que torna insustentável a acusação de tentativa de homicídio. Com isso, a magistrada pediu que o caso retornasse para a Polícia Civil. A distrital deve apresentar mais detalhes para que haja uma decisão.