Emanuel foi vítima de racismo no Shopping Metropolitano - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 13/09/2022 21:57 | Atualizado 13/09/2022 22:01

Rio - O segurança Emanuel dos Santos Henrique, de 31 anos, prestou depoimento, nesta terça-feira (13), na 32ª DP (Taquara), após ser vítima de racismo enquanto tentava conter uma mulher que atacava funcionários de uma loja no Shopping Metropolitano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, nesta segunda (12).



Em um vídeo, Emanuel aparece tentando se aproximar da cliente, que o chama de vagabundo e o manda calar a boca. A mulher, que ainda não foi identificada, segue dizendo que os funcionários japoneses teriam vindo ao Brasil para matá-la e assassinar sua família.



Em conversa com o DIA, Emanuel explicou que a loja conta com funcionários japoneses e que a mulher alegou que eles pegaram seus documentos e não queriam devolver. Ao tentar acalmá-la, ela ameaçou agredi-lo. "Ealou para eu me afastar dela e que se eu chegasse mais perto, ela ia me bater", relembra o rapaz, que contou ainda que levou três empurrões da cliente antes de sofrer o ataque racista.

Em nota, o Shopping Metropolitano Barra lamentou e disse se solidarizar com o segurança e com funcionários da loja, agredidos verbalmente pela consumidora. "O empreendimento esclarece que está prestando todo apoio às vítimas e que está à disposição das autoridades policiais para quaisquer esclarecimentos".

A Polícia Civil investiga o caso. Procurada, a Polícia Militar não respondeu aos questionamentos da matéria.