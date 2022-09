Criminoso estava foragido desde 2021, quando foi acusado de executar a tiros um proprietário de um bar em Monjolos, em São Gonçalo - Divulgação

Publicado 13/09/2022 18:52 | Atualizado 13/09/2022 18:56

Rio – Agentes da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) prenderam, nesta terça-feira (13), Artur Basílio Camara, de 32 anos, que estava foragido da Justiça pelo crime de homicídio. Artur foi localizado no bairro do Colubandê, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

O criminoso estava foragido desde 2021, quando foi acusado de executar a tiros um proprietário de um bar em Monjolos, também em São Gonçalo. O assassinato ocorreu na casa da vítima, conhecida como Mineiro, que também teve seus pertences roubados pelos criminosos. Após o assassinato, Artur e seu comparsa atearam fogo no corpo da vítima.