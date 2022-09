Escavadeira estava em uso quando policiais federais chegaram ao local - Divulgação

Publicado 13/09/2022 18:36 | Atualizado 13/09/2022 18:58

Rio - A Polícia Federal e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) fecharam, nesta segunda-feira (12), um areal irregular às margens do Rio Paraíba do Sul, na altura do município de Rio das Flores, na Região Serrana do Rio. De acordo com a corporação, o proprietário do canteiro e o seu sócio estavam no local no momento da chegada dos agentes e foram presos em flagrante.

Ao chegar no endereço, os agentes da PF encontraram uma draga retirando areia do leito do Rio. Um caminhão que transportava o material para um silo também aguardava no local. Segundo relato dos investigadores, o motorista do veículo disse que chegou a transportar cerca de 84 metros cúbicos de areia por dia, o que equivale a doze viagens com o a caçamba cheia.

O motorista também relatou que o local funcionava três dias por semana. O proprietário e seu sócio, que estavam no local, foram presos em flagrante. Os dois foram presos pelo crime de extração e lavra de minerais sem a autorização. A pena prevista para o caso é de um a cinco anos.



Os presos foram enviados à Casa de Custódia, em Volta Redonda, onde aguardam decisão da 2ª Vara Federal de Volta Redonda.