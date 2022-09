Criança carente sendo atendida pela instituição - Divulgação

Publicado 13/09/2022 14:49

Rio - O Pro Criança Cardíaca abriu vagas, nesta terça-feira (13), para o primeiro atendimento no seu serviço multidisciplinar de cuidados à criança cardíaca carente. Atualmente, existem cerca de 16 novas vagas por mês, que são preenchidas de acordo com a disponibilidade ou pela urgência do caso. Desde 1996, a instituição oferece serviço cardiológico no tratamento pediátrico de cardiopatias congênitas e a integração de ações sociais.



Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 130 milhões de crianças no mundo têm alguma cardiopatia congênita. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde (MS), são dez casos a cada mil recém-nascidos, aproximadamente 29 mil crianças com cardiopatia congênita por ano. Além disso, após o nascimento, a doença pode ser responsável por 30% dos óbitos no período neonatal e 6% das crianças morrem antes de completar o primeiro ano de vida



Isabela Rangel, diretora médica do projeto, falou sobre a importância dos parceiros e das doações que recebem, uma vez que elas proporcionam itens de cesta básica e outros de primeira necessidade. “Nossa estrutura conta com uma equipe médica, serviços de nutrição, odontologia e psicologia em instalações adequadas para dar às crianças atendimento sério e garantir às famílias o conforto de que precisam durante o processo. Apenas após completar 18 anos que os pacientes fazem a transição e deixam de receber os nossos cuidados”, acrescentou.



Sobre a ONG



Instituição médica sem fins lucrativos fundada em 1996 pela cardiologista Dra. Rosa Célia. Em 25 anos, já atendeu mais de 15 mil crianças e adolescentes cardíacos carentes, realizou mais de 36 mil consultas cardiológicas e 1.600 procedimentos invasivos, cirurgias cardíacas e cateterismos – diagnósticos e terapêuticos.



Na sede, são atendidos mensalmente em torno de 140 pacientes com atendimento de uma equipe de profissionais altamente qualificados, que realizam avaliação clínica, eletrocardiograma, ecocardiograma e holter 24h. Outros exames ambulatoriais, como avaliação hematológica e tomografia, e procedimentos invasivos, entre eles cirurgias cardíacas e cateterismos, são realizados no Hospital Pediátrico Pro Criança Jutta Batista, parceiro do projeto.



Após a alta hospitalar, é agendado o retorno ao ambulatório para que a criança continue o tratamento. Durante todo o processo, a mesma equipe acompanha o paciente oferecendo todo o suporte.



Serviço

Endereço - Rua Dona Mariana, 40, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ - Cep: 22280-020

Contatos - (21) 3239.4500 e (21) 98237-3394 (De segunda à sexta-feira das 8h às 18h, apenas whatsapp)