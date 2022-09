Vanderson Gomes foi morto a tiros na comunidade Beira Rio, na Pavuna, durante ação policial - Arquivo Pessoal

Em nota, a Polícia Militar informou que equipes do 41º BPM (Irajá) realizavam policiamento pela Avenida Coronel Phidias Távora, na Pavuna, nesta segunda-feira (12), quando criminosos armados atiraram contra os agentes. “Houve confronto e um suspeito foi atingido, sendo socorrido ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes”, informou o comunicado.



No entanto, a tia de Vanderson, Daiana Azzor, 34 anos, que também esteve no IML, informou que o sobrinho era inocente e trabalhava como ambulante. Ela disse ainda que PMs atiraram enquanto ele estava lanchando na comunidade após sair do trabalho.



“Ele era um garoto maravilhoso, exemplar, tinha uma vida pela frente, ele trabalhava, queria tirar a mãe da comunidade. Ele era ambulante, vendia castanha e doces, ontem teve uma operação por volta das 16h e os PMs se esconderam dentro de uma igreja e enquanto Vanderson estava sentado comendo dois pães com guarita, eles dispararam dois tiros na barriga dele. O que nos deixa mais tristes é que ele não era traficante, a gente não tá reivindicando traficante, ele era um homem trabalhador. Ele estudava, ia se formar no segundo ano do ensino médio amanhã, estava tudo certo, ia tirar fotos amanhã e acabou! Queremos respostas!”, lamentou.



Daiana também reclamou dos horários que a Polícia Militar entra nas comunidades e reforçou que nas favelas há famílias, trabalhadores e gente do bem. Ela relatou ainda que a versão da polícia é falsa e afirmou que a família não vai deixar que manchem a imagem do seu sobrinho.



“Eles entram na comunidade em horários impróprios, na hora que as crianças estão chegando do colégio, morador saindo pra trabalhar, mês passado um morador foi baleado e ficou internado, semana retrasada uma moradora chegando do trabalho foi atingida na coxa. Eles acham que a gente mora na comunidade porque quer, mas não é, a gente mora por falta de opção, morador da comunidade tem família, a gente tem filho, eu to aqui porque eu tenho filho, eu sou mãe, ele era meu sobrinho e isso tem que acabar, a família dele tá revoltada, eles não têm condições de fazer sepultamento, estamos pedindo ajuda. Cadê a arma e droga eles tinha que ter apresentado?”, questionou



A tia do jovem enviou para o Dia, a nota publicada por uma das professoras dele nas redes sociais. "Ao Querido Aluno Vanderson. Você, meu garoto alegre, educado, brincalhão, sempre pronto a conversar e fazer amigos. Teve uma vida de sacrifícios, mas nunca isso foi motivo para que se revoltasse e fosse levado para caminhos errados. Você era puro,como seus colegas já falaram. Nós gostávamos muito de você. Você foi tirado de nós de forma tão desumana que fica difícil aceitar. Você vai deixar muitos amigos,sua família muito triste. Peço a Deus que o receba com carinho e nos dê forças para superar essa perda. Esperamos que seu espírito esteja conformado para que possa acalmar a nós aqui. Vá em paz,meu menino.Estamos aqui orando por você,por sua família e amigos".

A irmã de Vanderson, Beatriz Gomes Furtado, também esteve no IML, aos prantos e aos gritos ela pediu por justiça e contou que o irmão trabalhava desde pequeno para ajudar a sustentar a família.



“Meu irmão primeiro de tudo era um filho, um tio, um estudante, um amigo, uma pessoa incrível. A gente não entende como isso aconteceu, ele era trabalhador, todos do Jardim América que conhece ele sabe. Ele já trabalhava vendendo bala desde 9 anos, a nossa família não tinha condição, desde pequeno a gente saia pra vender doce pra ajudar nossa mãe, meu irmão nunca se misturou com tráfico de drogas”, lamentou.



Beatriz ainda fez uma dura crítica ao sistema e chamou a ação da PM de covardia. Ela alega que o estado e os policiais tiraram a vida do seu irmão, como sempre fazem com os moradores.



“Quem mora dentro da favela não é bandido, a gente mora porque não temos condições de morar fora, todo mundo sabe como é o Brasil e a gente vive em um estado onde matam as pessoas e ninguém faz nada. Então eu quero justiça pelo meu irmão, ele estava lanchando antes de ser morto, era um horário que eu estava vindo da escola buscar meu filho, poderia ser uma criança, poderia ser meu esposo, todo mundo senta ali pra tomar café na rotina da comunidade, podia ser qualquer um. Então eu quero justiça, porque é uma mãe que chora, são sobrinhos que choram, é uma família e amigos. Estão tentando destruir a imagem do meu irmão, mas ele não tinha envolvimento com o tráfico”, lamentou.



Procurada, a Polícia Civil não respondeu se investiga o caso.

Manifestações



Familiares e amigos de Vanderson iniciaram as manifestações na noite desta segunda (12). Na ocasião, um trecho da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura do Km 163 foi interditado. Aproximadamente 60 manifestantes colocaram pedaços de madeira e atearam fogo para protestar, na altura do Jardim América.