Manifestantes interditam, na noite desta segunda-feira (12), a BR 116, na altura do km 163Reprodução

Publicado 12/09/2022 22:18 | Atualizado 12/09/2022 22:38

Rio – Moradores da Pavuna interditaram, na noite desta segunda-feira (12), um trecho da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura do Km 163. Aproximadamente 60 manifestantes colocaram pedaços de madeira e atearam fogo para protestar, na altura do Jardim América / Parque Colúmbia. Às 18h50, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) conseguiram, após negociação, liberar parte da via, ficando apenas a pista lateral sentindo São Paulo ocupada.

Segundo informações preliminares, policiais militares do 41º BPM (Irajá) entraram em confronto com bandidos da favela do Ficap e um suspeito foi baleado. A PM não confirmou a informação.



Relatos das redes sociais dão conta do clima de tensão no local:



Protesto na Via Dutra na altura da Pavuna, há informações que a Polícia tava de Tróia desde a madrugada de ontem, dentro de uma casa,e quando os bandidos chegaram houve um intenso tiroteio que atingiu um inocente.

Pau tá quebrando pic.twitter.com/aibAWfXTkj — Plantão Baixada RJ (@PlantaoBaixadaa) September 13, 2022 PROTESTO



"Av. Dutra na altura da Pavuna totalmente fechada nos dois sentidos"#riodenojeira #riodejaneiro pic.twitter.com/Qkj2YqcWev — Rio de Nojeira Oficial ® (@riodenojeiraofc) September 12, 2022

Equipes da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar estão no local. A concessionária CCR, que administra a via, foi acionada para combater as chamas.