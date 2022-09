Prefeitura lança dados inéditos no Relatório do Mapa da Mulher Carioca 2022 - Prefeitura do Rio

Publicado 12/09/2022 19:40

Rio - A Prefeitura do Rio de Janeiro lançou, nesta segunda-feira (12), o relatório do Mapa da Mulher Carioca de 2022. A iniciativa, organizada pela Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher, reuniu diferentes dados sobre a vida das moradoras do Rio de Janeiro.



O relatório traz dados e números sobre temas que influenciam diretamente a vida das mulheres, como Saúde, Segurança, Educação, Empregos e Moradia. Entre as informações de destaque da publicação está a concentração de atendimentos no sistema de saúde e de queixas de violências contra a mulher, na Zona Oeste da cidade.



Outra informação é sobre o registro de violência contra a mulher idosa. Entre os possíveis agressores, 51% dos casos seriam com pessoas da família da vítima, com destaque para os filhos e parceiros íntimos.

O Mapa foi construído por um grupo por instituições municipais, que se reuniram quinzenalmente para discutir o estudo. Para isso, a Secretaria da Mulher firmou parceria com o Instituto Pereira Passos (IPP) e a participação de nove secretarias, sendo elas, Educação, Saúde, Transporte, Planejamento Urbano, Assistência Social, Fazenda e Planejamento, Juventude, Trabalho e Renda, e Cultura.



O projeto tem como principal objetivo investigar áreas e atributos diretamente atrelados à atuação da administração pública, buscando auxiliar a formulação de políticas públicas para as mulheres do Rio. O trabalho consiste no levantamento de uma série de indicadores, de modo que se possa comparar dados e verificar as diferenças e as desigualdades de gênero, raças, gerações e territórios da cidade do Rio.