Ele foi preso na última sexta-feira (9) enquanto trabalhava no Rock in RioDivulgação

Publicado 12/09/2022 18:28 | Atualizado 12/09/2022 20:25

Rio- Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam um homem pelo envolvimento nos assassinatos de Samyr Jorge João David e Diogo Leite da Silva. O acusado, identificado como Cleiton Sigmaringue dos Santos, prestava serviços no setor de produção do Rock in Rio e foi preso na sexta-feira passada (9), durante o festival.



Segundo as investigações, Samyr era apontado como o chefe do tráfico de drogas de uma comunidade do bairro de Anchieta, na Zona Norte. No dia 8 de julho deste ano, os dois foram emboscados e mortos a tiros por causa da disputa entre facções criminosas.