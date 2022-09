Movimentação do público, neste domingo (11), último dia de Rock In Rio - Reginaldo Pimenta/ Agência O Dia

Publicado 12/09/2022 18:17

Rio - O Rock in Rio gerou um impacto em mais de R$ 2 bilhões para a cidade do Rio, segundo uma estimativa dos organizadores do festival. Após a pausa por conta da pandemia de covid-19, o retorno do evento gerou 28 mil empregos e atraiu 360 mil pessoas de fora do Rio, o que representa 60% do público no total dos sete dias de festa. Desses visitantes, cerca de 10 mil vieram de 31 países diferentes.

De acordo com uma pesquisa feita pelo Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município (Hotéis Rio), a segunda semana do Rock in Rio gerou ocupação superior a 90% em todos os bairros da cidade. A média de quartos ocupados entre 8 e 11 de setembro ficou em 94,51%. A Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, e São Conrado, na Zona Sul, tiveram a maior taxa nesse período.

Já na primeira semana de festival, entre os dias 2 e 4, a média ocupação hoteleira ficou em 81,84%. Novamente, a Barra da Tijuca e São Conrado foram os principais destinos, seguidos por Ipanema e Leblon.

Com base nesses dados, o Hotéis Rio aponta que a ocupação da rede hoteleira deste ano superou os dois últimos festivais anteriores. Em 2019, a primeira semana teve 78% de quartos ocupados e a segunda ficou em 87%. Já em 2017, a primeira semana foi de 75% e a segunda de 87%.

"Este festival marcou recorde de ocupação nos hotéis e vibrou a energia da retomada em toda a cidade, trazendo turistas, movimentando hotéis, bares, restaurantes, pontos turísticos e centros comerciais. Estes resultados só comprovam o que a hotelaria defende: turismo e eventos são setores que andam de mãos dadas. Queremos parabenizar o nosso parceiro Roberto Medina por realizar este evento que é um orgulho para a cidade", disse o presidente do Hotéis Rio e conselheiro da ABIH-RJ, Alfredo Lopes.

Após três anos sem o festival, o Rock in Rio aconteceu nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 deste mês. Durante os sete dias, a Cidade do Rock recebeu diversos artistas nacionais e internacionais, como Coldplay, Iron Maiden, Guns N' Roses, Justin Bieber, Ludmilla, Djavan, entre outros.