Chuva no Rio de Janeiro - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Chuva no Rio de JaneiroReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 12/09/2022 23:04 | Atualizado 12/09/2022 23:55

Rio - Chuva atingiu vários bairros na noite desta segunda-feira (12). Até às 23h, a cidade permaneceu em estágio de normalidade, segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR).

Entre 22h15 e 22h30, houve registro de chuva moderada (2,2 mm) na Penha, na Zona Norte da capital fluminense. Outros pontos da mesma região tiveram registro de chuva fraca (menor que 1,2 mm). Já na Baixada Fluminense, Duque de Caxias e Nova Iguaçu entraram em estágio de atenção para possíveis elevações dos rios, segundo o Alerta de Cheias do Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

De acordo com o Alerta Rio, núcleos de chuva que atuavam sobre a Zona Norte já se deslocaram de forma rápida para as regiões da Tijuca e Centro do Rio, e posteriormente Zona Sul. A previsão que permanece é de chuva fraca a moderada para próxima hora.