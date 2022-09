Operação Foco apreende 25 mil litros de combustível - Divulgação

Publicado 12/09/2022 19:09

Rio- Agentes da Coordenadoria de Inteligência da Força Especial de Controle de Divisas (Operação Foco) apreenderam, nesta segunda-feira (12), 25 mil litros de combustível em um posto na Avenida Brasil, na altura da Penha, na Zona Norte do Rio. O produto era descarregado no estabelecimento de forma irregular.

De acordo com a equipe de inteligência, eles estavam em deslocamento para uma operação quando notaram um caminhão suspeito descarregando o combustível no Posto Mirandela. Após a solicitação da nota, foi descoberto que o destino final do combustível (10 mil litros de gasolina, 10 mil litros de diesel e 5 mil litros de etanol) seria o Posto Luz, na Rua Doutor Alfredo Backer, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.

A Operação Foco e a Secretaria de Fazenda (Sefaz) atuam de forma integrada nas divisas do estado e de maneira volante nas rodovias estaduais e na capital, com o objetivo de recuperar ativos para o Estado do Rio.