Após uma pesquisa de mercado, foi constatado que o preço médio do fradinho custa R$ 6,50 enquanto o feijão de corda custa R$ 27,50 - Divulgação

Publicado 12/09/2022 22:10

Rio - Agentes da Delegacia Especial de Crimes contra o Consumidor (Decon) prenderam, nesta segunda-feira (12), um homem de 43 anos por pintar feijões fradinho para vender como se fossem feijões de corda em São João de Meriti. Segundo a polícia, o homem vendia o produto em uma feira livre em Vilar dos Teles, e, após uma pesquisa de mercado, foi constatado que o preço médio do fradinho custa R$ 6,50 enquanto o feijão de corda custa R$ 27,50.

Segundo os policiais, o homem foi localizado após uma denúncia anônima na Rua Visconde da Gávea, na Gamboa, Zona Portuária do Rio, onde encontraram e interditaram uma produção clandestina de feijões pintados. No local, foram achados equipamentos utilizados para o manuseio e manipulação da fraude.

O suspeito, que não teve sua identidade revelada, é natural do Rio Grande do Sul e teria afirmado que teria aprendido o crime em São Paulo e decidido fazer no Rio. Após sua prisão, o homem confirmou a corporação de que já realizava a fraude na Baixada Fluminense, nos dias de semana. Já aos fins de semana, ele disse vender o produto em São Gonçalo, em uma feira nordestina no bairro de Neves.

O homem foi preso por crime contra as relações de consumo.