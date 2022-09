Operação Lei Seca abordou 798 motoristas durante os dias do Rock in Rio - Magno Segllia

Operação Lei Seca abordou 798 motoristas durante os dias do Rock in RioMagno Segllia

Publicado 12/09/2022 19:01

Rio – A Operação Lei Seca flagrou 70 motoristas dirigindo embriagados durante os dias de Rock in Rio. A operação realizou 12 ações de fiscalização na Barra da Tijuca e em regiões no entorno do Parque Olímpico, totalizando 768 abordagens nos sete dias de evento. O percentual de alcoolemia ficou em 9,8%.

Segundo a operação, o percentual de casos de alcoolemia é um indicativo do trabalho da operação, que busca conscientizar a população sobre os riscos de beber e dirigir. A grande maioria dos condutores abordados eram, felizmente, motoristas conscientes que estavam no trânsito com responsabilidade.

"Em grandes eventos, sempre reforçamos as abordagens para evitar possíveis acidentes causados pela mistura do álcool e direção. No Rock in Rio não foi diferente, atuamos nos entornos do evento em todos os dias de show. É gratificante esse resultado baixo de casos de alcoolemia, porque confirma que estamos no caminho certo de conscientização e na nossa missão de salvar vidas", afirma o tenente-coronel Fábio Pinho, superintendente da Operação Lei Seca.

A Operação Lei Seca atua diariamente com ações de fiscalização e conscientização em todo o estado.