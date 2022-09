O abdômen da paciente antes da cirurgia - Divulgação

Publicado 12/09/2022 19:01

Rio - Morreu, nesta segunda-feira (12), a mulher de 45 anos que teve um tumor de 46kg retirado em um hospital em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, apenas 11 dias após a realização do procedimento. Era esperado que ela tivesse alta do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital São José do Avaí para seguir recuperação em um quarto, mas a paciente teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

De acordo com o médico que operou a mulher e a acompanhou no pós-operatório, ela estava bem e chegou a conversar com os profissionais ainda no domingo.

"A paciente estava evoluindo de maneira muito satisfatória ao procedimento, entretanto, em virtude de uma parada cardiorrespiratória na tarde deste domingo, veio a falecer", disse Glaucio Boechat, cirurgião responsável pela operação, em uma nota nas redes sociais.

Relembre o caso

No dia 31 de agosto, a equipe médica do Hospital São José do Avaí, em Itaperuna, fez a cirurgia de emergência para retirar o tumor de aproximadamente 46 kg.

Boechat, que realizou a cirurgia, informou que a paciente tinha 45 anos, 1,53m de altura e estava pesando 150kg quando chegou ao hospital sentindo falta de ar. O médico disse que a equipe decidiu fazer uma internação de emergência para a retirada do tumor.

A paciente nasceu na cidade de Volta Grande, em Minas Gerais, e morava em Itaperuna. Ela disse que convivia com o tumor há pelo menos cinco anos, quando identificou o problema.