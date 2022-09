Celular apreendido com policiais do 2° BPM (Botafogo), no Parque do Flamengo - Foto: Divulgação/Pmerj

Celular apreendido com policiais do 2° BPM (Botafogo), no Parque do FlamengoFoto: Divulgação/Pmerj

Publicado 13/09/2022 09:41 | Atualizado 13/09/2022 10:12

Rio - Policiais militares do 2° BPM (Botafogo) prenderam, na noite desta segunda-feira (12), dois homens em flagrante praticando roubos no Parque do Flamengo, na Zona Sul. Com eles, foi apreendido um telefone celular.

De acordo com a assessoria da PM, uma equipe realizava um patrulhamento de rotina pela Avenida Rui Barbosa, no mesmo bairro, quando se deparou com a dupla realizando um assalto. Os militares abordaram os homens e recuperaram o aparelho roubado.

Os criminosos foram encaminhados para a 12ªDP (Copacabana), para registro de ocorrência.