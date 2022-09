PMs apreenderam grande quantidade de drogas durante operação na Vila Kennedy - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 13/09/2022 07:14 | Atualizado 13/09/2022 10:05

Rio - Uma operação da Polícia Militar deixou três suspeitos mortos e outros dois feridos, na manhã desta terça-feira (13), na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio, onde o 14º BPM (Bangu) atua para coibir roubos de carga e veículos, além de retirar barricadas. Veículos blindados circulam pela comunidade e um helicóptero sobrevoa a região.

Durante a ação, as equipes foram atacadas a tiros e houve confronto. Após o tiroteio, cinco criminosos foram encontrados baleados e socorridos para o Hospital Municipal Albert Schwetizer. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS), três deles deram entrada na unidade já sem vida. O estado de saúde dos outros dois é estável.

Desde o início da manhã desta terça-feira, a PM realiza operações em diversas comunidades da cidade do Rio. Nas favelas do Aço, Três Pontes, Antares e Rola, em Santa Cruz, na Zona Oeste, atuam equipes do 27º BPM (Santa Cruz), para coibir ações de grupos criminosos. Um homem que havia fugido do sistema prisional foi preso. A ocorrência foi encaminhada para a 36 DPª (Santa Cruz).

Nos morros do São Carlos e da Mineira, e nas favelas do Querosene e Zinco, que ficam nos bairros do Estácio e Catumbi, na região Central, a ação é feita pelo 4º BPM (São Cristóvão), com o objetivo de coibir roubos e recuperar cargas e veículos, apreender armas, desobstruir vias e localizar possíveis pontos de desmanche. Até o momento, um fuzil foi apreendido na região.

Na favela do Jordão, na Taquara, também na Zona Oeste, a ação do 18º BPM (Jacarepaguá), ainda não registrou presos ou apreensões. Na favela da Mundial, em Honório Gurgel, na Zona Norte, a operação é feita por militares do 9º BPM (Honório Gurgel), com objetivo de coibir os roubos de carga e veículos, além de prender criminosos. Até o momento, não há confirmação de prisão ou apreensão.



Segundo a Secretaria Municipal de Educação do Rio (SME), nove unidades escolares na Vila Kennedy e outras seis unidades na região do Morro do São Carlos atendem remotamente para garantir a segurança de alunos e funcionários, por conta das operações. A pasta ressaltou que sempre que há uma situação de risco, o protocolo de acesso mais seguro é acionado.

A Polícia Militar pede a colaboração da população para localizar criminosos e esconderijos de armas e de drogas pelo 190 ou pelo Disque Denúncia, nos telefones (21) 98849-6099; (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.