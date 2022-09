Paulo Cardoso da Costa Júnior foi preso na madrugada desta terça-feira (13) por PMs após denúncia anônima - Reprodução

Paulo Cardoso da Costa Júnior foi preso na madrugada desta terça-feira (13) por PMs após denúncia anônimaReprodução

Publicado 13/09/2022 08:54 | Atualizado 13/09/2022 09:27

Rio - A Polícia Militar prendeu Paulo Cardoso da Costa Júnior, suspeito de ser autor do duplo homicídio dos irmãos Edmar Ribeiro da Silva, de 57 anos e Eduardo Ribeiro da Silva, 53, ocorrido no sábado (10) no bairro Areal do Taquari, no mesmo município do crime. Ele foi detido em uma casa na estrada São Gonçalo, próximo de Tarituba, uma vila de pescadores às margens da Rio Santos, em Paraty, Costa Verde do Rio, após denúncia anônima.

O delegado titular da 167ª DP (Paraty) confirmou a prisão em flagrante do suspeito por porte ilegal de arma de fogo, ocorrida por volta de 2h desta terça-feira (13). Segundo Marcelo Russo, Paulo foi encontrado por policiais militares após informações de que um homem armado estaria escondido em uma casa da região. Lá chegando os agentes encontraram o suspeito munido de uma pistola. Durante depoimento, Paulo preferiu manter-se em silêncio e só se posicionar em juízo.

"Já representamos junto ao Ministério Público o pedido pela prisão preventiva do suspeito, tanto pelo inquérito do duplo homicídio, como pelo do porte ilegal de arma. Acredito que seja célere por já ter havido a prisão. Paulo encontra-se preso na delegacia de Paraty e tudo indica que será levo amanhã para a Casa de Custódia", disse o delegado.

fotogaleria

Informações preliminares dão conta que Edmar e Eduardo teriam sido mortos a tiros após um cachorro, cujo tutor era Paulo, ter morrido envenenado ao ter contato com pesticida que os irmãos teriam usado para fazer a dedetização de seu restaurante, também em Paraty.

Ainda não há informação a respeito da data do sepultamento das vítimas.