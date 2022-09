Paulo Cardoso está foragido desde o último sábado, quando teria disparado e matado os dois vizinhos - Divulgação

Publicado 12/09/2022 09:06 | Atualizado 12/09/2022 13:04

Rio - Dois irmãos foram assassinados a tiros, no fim da tarde do último sábado (10), em Paraty, na Costa Verde do Rio. Edmar Ribeiro da Silva, de 57 anos, e Eduardo Ribeiro da Silva, de 53, teriam sido mortos por um vizinho que os responsabilizava pelo envenenamento do seu cachorro. O caso aconteceu no bairro do Areal do Taquari e o suspeito está foragido.

De acordo com informações da Polícia Civil, a rixa entre o suspeito, identificado como Paulo Cardoso da Costa Júnior, e os dois irmãos começou na última segunda-feira (5). Na data, o cachorro do acusado ingeriu pesticida usado pelas vítimas para dedetizar restaurante que administravam no bairro.

"Vamos representar pela prisão preventiva dele ao juiz e aguardar a decisão da Justiça. Aguardamos o final de semana para ver se conseguíamos localizar, mas não o encontramos", confirmou o delegado, Marcelo Russo, titular da 167ª DP (Paraty).

O delegado comenta que a dinâmica do ataque cometido por Paulo foi revelada por uma pessoa que estava no restaurante. "Uma testemunha visual deu depoimento na delegacia e confirmou. Essa pessoa estava no local e não levou tiro. Foi direcionado para os dois. Isso tudo confirma a história. Fora que ele já está evadido. Se não tivesse nada a ver, ele teria se apresentado, prestado depoimento e esclarecido os fatos", pontuou.

Segundo o delegado, o suspeito tinha a posse de duas armas. Uma delas, uma pistola 9 mm, foi localizada pelos PMs que atenderam ao chamado dos disparos. A arma estava dentro da casa de Paulo. "A outra pistola, uma calibre 380mm, que deve ser a arma do crime não foi encontrada. Acredita-se que essa seja a arma usada para matar os dois irmãos", pontuou.

Eduardo e Edmar chegaram a ser socorridos para o Hospital de Paraty, no último sábado, mas não resistiram aos ferimentos. A ocorrência foi atendida por equipe da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).



Vizinhos dos irmãos confirmam que a morte do cachorro não teria passado de um mau entendido. Em postagem no Facebook, uma reforça que Edmar realizava a dedetização no estabelecimento ao qual era dono. O cachorro de Paulo, então, teria entrado no imóvel e tido o contato com a substância. "O Eduardo dedetizou o restaurante e a cachorra do Paulo, que vive andando na rua, foi lá e se envenenou, Eduardo não teve culpa de nada", disse um amigo de Edmar, em postagem no Facebook.