Os irmãos foram mortos por um vizinho que os responsabilizava pelo envenenamento do seu cachorro - Rede Social

Publicado 12/09/2022 18:03

Rio- “Meu pai e meu tio são meus maiores heróis e exemplo”. O desabafo é de Cadu Elder, filho de Eduardo Ribeiro da Silva, de 53 anos, e sobrinho de Edmar Ribeiro da Silva, de 57 anos, os irmãos assassinados a tiros, no fim da tarde do último sábado (10), em Paraty, na Costa Verde do Rio, por um vizinho que os responsabilizava pelo envenenamento do seu cachorro. O caso aconteceu no distrito de Taquari e o suspeito, identificado como Paulo Cardoso da Costa Júnior, está foragido.Segundo Cadu, o pai dele nunca teve inimizade com ninguém e ambos os irmãos eram temente a Deus, inclusive, Edmar era pastor.“Quero pedir somente oração de todos vocês pela nossa família e nossa perda, conscientemente sabemos que meu pai e meu tio estão no céu, salvos, eram homens temente a Deus, e estavam certos de sua salvação, somos uma família de paz, de trabalho, caráter e respeito. Meu pai estava em um lugar realizado, em uma comunidade que muito amava, meu pai não tinha inimizade com ninguém, sequer nunca discutiu, ele perdeu a vida sem nunca ter discutido”, disse.Cadu ainda relembrou o último pedido do pai e pediu para que as pessoas não façam justiça com as próprias mãos. “A última coisa que meu pai me falou no sábado de manhã foi pra que eu não perdesse a razão. Então tendo dito isso pra mim, esse vai ser o conselho que vai ser seguido, eu nao vou perder minha razão porque eu sei que a gente tem um Deus que é amor, mas também é justiça, e eu já entreguei na mão de Deus e peço que ele tenha misericórdia da alma do rapaz que fez isso com meu pai, mas a mão de Deus vai pesar sobre ele, porque ninguém toca nos filhos de Deus, mas não vai ser a gente que vai botar a mão nele”, disse.Ele ainda reforçou que não quer vingança e pediu orações para a sua família e a do autor dos disparos. “A gente não quer nada, não queremos que vocês façam nada contra ele, não queremos vingança, eu acredito somente na responsabilidade de uma pessoa, a que cometeu o crime, deixem a família dele em paz, porque queremos paz, orem pela minha família. A justiça não será feita com nossas mãos, a justiça de Deus será feita, temos um propósito na terra, entretanto Deus tem planos maiores na nossa vida, aqui e no céu. Meu pai e meu tio são meus maiores heróis e exemplo e queremos apenas viver nossas vidas em paz”, finalizou.De acordo com informações da Polícia Civil, a rixa entre o suspeito e os dois irmãos começou na última segunda-feira (5). Na data, o cachorro de Paulo ingeriu um pesticida usado pelas vítimas para dedetizar o restaurante que administravam no bairro.