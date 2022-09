Carreta recuperada pela Polícia Militar, na noite desta segunda (13) - Foto: Divulgação/Pmerj

Publicado 13/09/2022 08:06 | Atualizado 13/09/2022 09:33

Rio - Policiais Militares do 15° BPM (Duque de Caxias) impediram, na noite desta segunda-feira (12), um roubo de uma carreta, na Avenida Washington Luiz, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Na operação, foi recuperada uma carga de sucata avaliada em R$ 400 mil reais e um bandido foi preso. Com ele, foi apreendido um revólver e munição.

De acordo com a assessoria da PM, uma equipe foi acionada para um roubo de cargas na Rodovia Washington Luiz, na altura do bairro do Pilar, naquela cidade. Quando localizaram o veículo, realizaram a abordagem e foram recebidos a tiros pelo bando. Houve confronto e, no tiroteio, um dos suspeitos foi baleado. Os agentes o socorreram para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, no bairro de Saracuruna.

Não há informações sobre o estado de saúde do homem.

O material apreendido foi encaminhado para a 59ª DP (Duque de Caxias), para registro de ocorrência.