Palácio Pedro Ernesto recebeu iluminação especial em apoio ao Setembro AmareloDivulgação

Publicado 13/09/2022 09:01

Rio - A sede da Câmara Municipal do Rio, na Cinelândia, recebeu, na noite desta segunda-feira (12), uma iluminação especial em apoio à campanha Setembro Amarelo, que promove ações de prevenção contra o suicídio.



A pedido da vereadora Tainá de Paula (PT), presidente da Frente Parlamentar em defesa da Reforma Psiquiátrica e Luta Antimanicomial, a fachada do Palácio Pedro Ernesto foi colorida de amarelo pelas luzes de iluminação externa. Este ano a campanha tem como lema “A vida é a melhor escolha!”.



"Mais de 90% dos casos de suicídio são interligados a casos de depressão. Os transtornos mentais precisam ser cuidados como adoecimentos e não como um caso a parte. Um dos canais de suma colaboração pra esta campanha é o CVV, Centro de Valorização da Vida, que dá todo um apoio emocional e trabalham na prevenção ao suicídio", lembrou Tainá.



Junto com a ação, os vereadores também aprovaram, neste ano, uma lei, de autoria do vereador Zico (Republicanos), que institui a Campanha Municipal de Intervenção Pela Vida - Viver é a Melhor Opção. De acordo com a norma, a ação deve ser realizada, anualmente, na semana que contemple o dia 10 de setembro, data correspondente ao Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio.



De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o suicídio é a quarta maior causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos, sendo motivado, na maioria das vezes, por casos de depressão e outros transtornos psiquiátricos.

“O suicídio é uma questão complexa e, deste modo, necessita da colaboração dos múltiplos setores da sociedade, principalmente do Estado, com esforços voltados à prevenção, conscientização e incentivo à vida para que, assim, possamos enfrentar esse grave problema de saúde pública”, justificou o vereador Zico.