Sepultamento do PM Bruno de Paula Costa, morto em julho durante operação no Complexo do Alemão - Cléber Mendes/Agência O Dia

Sepultamento do PM Bruno de Paula Costa, morto em julho durante operação no Complexo do AlemãoCléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 12/09/2022 16:30 | Atualizado 12/09/2022 16:49

Rio - A Região Metropolitana do Rio chegou ao total de 100 agentes de segurança baleados em 2022, de acordo com o levantamento do Instituto Fogo Cruzado. Ao todo, 44 foram mortos e 56 ficaram feridos. O centésimo caso aconteceu na quarta-feira passada (7), quando o PM Alan dos Santos Pereira, de 40 anos, foi morto a tiros no Parque Lafaiete, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Ele estava de folga, passando o dia com a família.

Segundo o instituto, a maior parte das vítimas foi baleada enquanto não estava em serviço. Foram 42 agentes atingidos durante a folga e 17 aposentados ou exonerados do cargo.

Os policiais militares foram as principais vítimas entre os agentes neste ano, com 25 mortos e 49 feridos. Isso corresponde a 70% dos casos. De acordo com o Fogo Cruzado, a profissão é a que mais mata e a que mais morre entre os agentes de segurança.

Além dos policiais militares, também foram baleados 11 policiais civis, seis oficiais da Marinha, dois bombeiros, dois oficiais da Aeronáutica, um oficial do Exército, um guarda municipal, um policial penal, um policial rodoviário federal e um sem a profissão revelada.

Em 2021, o centésimo agente baleado foi atingido no dia 9 de julho.