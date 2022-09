O tempo seguirá nublado durante a semana. Temperatura cairá para 13º C, na sexta-feira (16) - Marcos Porto/Agência O Dia

O tempo seguirá nublado durante a semana. Temperatura cairá para 13º C, na sexta-feira (16)Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 12/09/2022 15:43

Rio – O Rio voltou ao estágio de normalidade na manhã desta segunda-feira (12), após o término dos bloqueios para o Rock in Rio. Segundo o Alerta Rio, sistema da prefeitura, a previsão do tempo aponta nebulosidade de hoje a sexta-feira (16), quando o céu deve ficar encoberto.

O estágio de normalidade, primeiro em uma escala de cinco, significa que não há ocorrências de grande impacto. Neste estágio, podem ocorrer pequenos incidentes, mas não chegam a interferir de forma significativa na rotina do carioca.

Na terça (13) e na quarta-feira (14), o céu estará de parcialmente nublado a nublado. Na quinta-feira (15), o céu apresentará muitas nuvens e chuva fraca a moderada, estado que seguirá até sexta (16).

Um aviso de ressaca da Marinha do Brasil prevê ondas de até 2,5 a 3 metros na orla da cidade. O alerta vale para até 9h de terça-feira (13).

O sistema do Alerta Rio indica que a temperatura máxima da semana não passará de 30 graus, registrada para terça-feira (13). A mínima da semana será 13 graus, na sexta-feira.

Previsão do tempo de 13 a 16 de setembro Divulgação

Na segunda-feira (12), o tempo segue fechado e a temperatura baixa, entre 15°C e 26°C. O dia será de sol com muitas nuvens, com períodos de céu mais nublado e chuva a qualquer hora.



Já na terça-feira (13), a temperatura sobe um pouco e a previsão é de não chover. A máxima será de 30°C e a mínima de 15°C.



Na quarta (14), o dia será de sol com muitas nuvens, com temperatura máxima de 27°C e mínima de 16°C. Também terão períodos de céu nublado, sem chuva.



Enquanto na quinta (15), há possibilidade de chuva fraca a moderada a qualquer momento. A máxima é de 27ºC e a mínima de 14ºC.

A sexta (16) será encoberta por nuvens, com chuva fraca a moderada a qualquer momento. Máxima de 23ºC e mínima de 13ºC.

Durante toda a semana, os ventos serão de fracos a moderados.