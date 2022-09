Covid-19: Rio registra 1.448 novos casos nas últimas 24 horas - Reprodução

Covid-19: Rio registra 1.448 novos casos nas últimas 24 horasReprodução

Publicado 12/09/2022 17:39

Rio- A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou, nesta segunda-feira (12), 1.448 novos casos nas últimas 24 horas e registrou uma morte por covid-19 no mesmo período. O estado tem um total de 2.501.974 casos confirmados e 75.559 óbitos desde o início da pandemia, decretada em março de 2020. A taxa de ocupação nas enfermarias está em 17%. Já a taxa de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) é de 15%.

De acordo com a atualização, a taxa de letalidade está em 3,02%. A SES ressalta que o registro feito nas últimas 24 horas não significa que o caso tenha acontecido necessariamente no mesmo período.



Veja onde se vacinar contra covid-19 nesta semana em Meriti

O município de São João de Meriti segue com a campanha de vacinação contra a covid-19 nesta semana, de 12 a 17 de setembro. O atendimento acontece em seis postos, entre 8h e 15h, e aos sábados, das 8h às 12h.



Na cidade, a segunda dose de reforço (4ª dose) já está sendo aplicada em todos com mais de 18 anos, além das pessoas imunossuprimidas com apresentação do laudo médico. Para a 4ª dose é necessário ter tomado a dose anterior há, pelo menos, quatro meses.



Para se vacinar, é necessário levar documento de identidade com foto e CPF ou cartão do SUS. Documentos digitais serão aceitos se acompanhados da identidade com foto. A pasta reforça que menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou de um responsável.

Pontos de vacinação covid-19 Meriti:



USF Tibagi

USF de Vila São João

ESF da Vila Tiradentes

USF da Vila União

Centro de Saúde Dr. Aníbal Viriato

Paróquia Nossa Senhora da Glória