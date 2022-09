PMs também atuam para prender criminosos, apreender armas, recuperar veículos roubados e desarticular desmanches de carros - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 15/09/2022 07:57 | Atualizado 15/09/2022 09:43

Rio - A Polícia Militar estourou uma boca de fumo na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, durante uma operação na manhã desta quinta-feira (15). Equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) atuam na comunidade com apoio de outros batalhões da região e da Zona Norte, para prender criminosos, apreender armas de fogo, recuperar veículos roubados, desarticular desmanches de carros e remover barricadas.

A ação conta com veículos blindados e utilização de retroescavadeiras para retirar os obstáculos das vias. Durante um confronto, quatro criminosos foram presos e um outro ficou ferido. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde. Além da boca de fumo e da apreensão de drogas, os PMs encontraram dois fuzis e duas pistolas. Ao menos cinco carros roubados foram recuperados.

Boca de fumo é fechada por policiais militares do #18BPM na comunidade da Cidade de Deus na manhã desta quinta-feira (15). Na ação, uma arma de fogo e farto material entorpecente foram apreendidos. A ocorrência está em andamento. pic.twitter.com/WYFkBT0thE — @pmerj (@PMERJ) September 15, 2022 #18BPM estoura boca de fumo na comunidade da Cidade de Deus, em Jacarepaguá, na manhã desta quinta-feira (15). Dois #Fuzis, duas #Pistolas e muita quantidade de drogas foram apreendidos. A ação também resultou na prisão de quatro criminosos, um deles ferido. pic.twitter.com/RxlArX9wSH — @pmerj (@PMERJ) September 15, 2022 Estamos retirando barricadas colocadas por traficantes das ruas da comunidade da Cidade de Deus, em Jacarepaguá. pic.twitter.com/RKBANR83A8 — @pmerj (@PMERJ) September 15, 2022

Também na manhã desta quinta-feira, o 3º BPM (Méier) realiza operação no Morro do Urubu, no bairro de Pilares, com apoio de outros batalhões da Zona Norte. As equipes têm o objetivo de prender bandidos, apreender armas, recuperar carros roubados, além de remover barricadas. Ainda não há informações sobre prisões ou apreensões no local.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação do Rio (SME), três unidades escolares do Morro do Urubu e duas escolas da região da Cidade de Deus prestam atendimento remoto, para garantir a segurança de alunos e funcionários, por conta das operações policiais. A pasta ressaltou que sempre que há uma situação de risco, o protocolo de acesso mais seguro é acionado.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), na região da Cidade de Deus, a Clínica da Família (CF) Lourival Francisco de Oliveira acionou o protocolo de acesso mais seguro e interrompeu o funcionamento. As CFs José Neves, Hamilton Land e Padre José de Azevedo Tiúba, também na comunidade, o Centro Municipal de Saúde Ariadne Lopes de Menezes e a CF Olga Pereira Pacheco, próximos ao Morro do Urubu, mantiveram o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.

Há ainda ação no Complexo da Alma, no município de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, onde policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) atuam para prender criminosos, apreender armas e retirar obstáculos das vias da região. Até o momento, não há registro de presos ou materiais ilícitos apreendidos.

A Polícia Militar pede a colaboração da população para localizar criminosos e esconderijos de armas e de drogas pelo 190 ou pelo Disque Denúncia, nos telefones (21) 98849-6099; (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.