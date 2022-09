Cadela foi resgatada por guardas no Bairro Maracanã - Divulgação

Publicado 16/09/2022 13:19 | Atualizado 16/09/2022 16:04

Rio - Guardas municipais do Grupamento Especial de Trânsito (GET) resgataram uma cadela no canal do Rio Maracanã, na Zona Norte, na manhã desta sexta-feira (16).

Os agentes atuavam no monitoramento e fiscalização do trânsito na Avenida Maracanã e avistaram a cadela, que estava encolhida em um montinho de terra perto do canal. Ela estava com a coleira e guia arrebentadas.



O animal não ofereceu resistência na hora do resgate e foi conduzido para a base operacional dos guardas municipais, em Vila Isabel. No local, ele recebeu o tratamento adequado.



A cadela ficará sob os cuidados da equipe de guardas até que seu dono apareça ou seja adotada. Os telefones para mais informações são (21) 97021-4096 e (21) 98851-4486.