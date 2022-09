Unidade em Seropédica ganhou novas instalações - Uanderson Fernandes/ SeeducRJ

Rio - Nem a forte chuva que caiu em Seropédica, na Baixada, atrapalhou a entrega da 12ª unidade E-Tec – Escola de Novas Tecnologias e Oportunidades, o Ciep 156, Doutor Albert Sabin nesta sexta-feira (16). A iniciativa faz parte da modernização na estrutura física e pedagógica de 50 Cieps (Centro Integrados de Educação Pública) da rede estadual de ensino na capital e no interior do estado do Rio, beneficiando 24 mil estudantes.

O evento contou com a presença do secretário de Estado de Educação, Alexandre Valle, que destacou a importância das E-Tecs. "Todo esse investimento como o ensino em tempo integral, conexão internet de alta qualidade, lousa digital e áreas destinadas a produção audiovisual são para que os nossos alunos tenham ainda mais qualidade no ensino público. O projeto foi pensado para que os estudantes possam sair daqui para uma universidade pública e se tornem cidadãos promissores", afirmou Valle.

A inauguração foi marcada, ainda, por apresentações de alunos. Giovana Duarte, da 1ª série do Ensino Médio, falou da expectativa para a nova unidade. "Comecei estudar aqui este ano. Estou animada para os próximos anos que virão. Com certeza, essas novas tecnologias vão nos ajudar muito durante todo o aprendizado, o que é fundamental para quando sairmos daqui. Adorei a estrutura, mas o que mais gostei foram os equipamentos", contou a aluna, que é presidente do Grêmio Estudantil.

Participaram da cerimônia a subsecretária de Gestão de Ensino, Ana Valéria Dantas, a subsecretária de Planejamento e Ações Estratégicas, Vivianne Dorado, autoridades do município, equipes da Seeduc e alunos.

Confira os 12 Cieps que viraram E-Tecs:

1- Ciep E-Tec 035 Marechal Henrique Teixeira Lott, Jardim Primavera, Caxias;

2- Ciep E-Tec 333 Cacilda Becker, Nova Iguaçu.

3- Ciep E-Tec 140 Mário César Gomes da Silva, Cachoeiras de Macacu;

4- Ciep E-Tec 424 Pedro Amorim, Itaboraí;

5- Ciep E-Tec 418 Antônio Carlos Bernardes Mussum, em Ricardo de Albuquerque, Zona Norte do Rio;

6- Ciep E-Tec 484 Toninho Marques, Volta Redonda;

7- Ciep E-Tec 417 José do Patrocínio e Ciep E-Tec 463 João Borges Barreto (8), ambos em Campos;

9-Ciep E-Tec 173 Rainha Nzinga de Angola, Acari, Zona Norte do Rio;

10-Ciep E-Tec 498 Irmã Dulce, Itaguaí;

11-Ciep E-Tec 419 Benigno Bairral, Aperibé;

12-Ciep E-Tec 156 Doutor Albert Sabin, Seropédica.