Retorno de linhas de ônibus foi definido em acordoBanco de imagens

Publicado 17/09/2022 10:10

Rio - A cidade do Rio terá a volta de mais duas linhas de ônibus a partir da próxima semana. Na segunda-feira (19), a 915 (Bonsucesso X Aeroporto Internacional do Rio) e a 678 (Méier X Vila Valqueire) começam a operar.

Segundo a prefeitura, com esses serviços, serão 53 linhas restabelecidas desde o início de junho, quando começou a vigorar o acordo judicial firmado entre o município, os consórcios de ônibus e o Ministério Público Estadual. A medida tem como objetivo regularizar, de forma gradual, o serviço de ônibus para atender todas as regiões da cidade.

Ainda segundo a Secretaria Municipal de Transportes, a partir do dia 26 de setembro, mais uma linha começará a circular, a 833, ligando Manguariba a Campo Grande, totalizando 54 linhas a mais em operação desde o início do acordo judicial.

Conforme foi estabelecido na determinação, além da receita da tarifa paga pelos passageiros de R$ 4,05, os consórcios irão receber um valor adicional pelo serviço efetivamente prestado com base no quilômetro rodado. A quilometragem rodada será comprovada por meio de GPS.

A prefeitura também divulgou o plano de operação das linhas que começam a circular na segunda. De acordo com o planejamento atual, a 915 (Bonsucesso X Aeroporto Internacional) deve cumprir oito viagens diárias de ida e volta, com intervalos médios de 60 minutos em horários de pico.

Itinerário:

Ida: Rua Dona Isabel, Rua Leopoldo Bulhões, Rua Leopoldo Bulhões, Rua Dona Isabel, Avenida Nova York, Avenida Bruxelas, Rua Julio Ribeiro, Rua Bonsucesso, Avenida Teixeira de Castro, Avenida Brasil, Viaduto Engenheiro Edno Machado, Avenida Brigadeiro Trompowski, Terminal Aroldo Melodia, Avenida Brigadeiro Trompowski, Ponte Velha do Galeão, Estrada do Galeão, Avenida Vinte de Janeiro, sem classificação, Terminal 2 Desembarque, sem classificação, Avenida Vinte de Janeiro, Ligação terciária, Avenida Vinte de Janeiro, Rua C.

Volta: Rua D, Rua A, Rua C, Avenida Vinte de Janeiro, Terminal 1 Embarque, Avenida Vinte de Janeiro, Terminal 2 Desembarque, Avenida Vinte de Janeiro, Estrada do Galeão, Avenida Brigadeiro Trompowski, Ponte Velha do Galeão, Avenida Brigadeiro Trompowski, Avenida Presidente João Goulart, Linha Vermelha, Avenida Brigadeiro Trompowski, Viaduto Engenheiro Edno Machado, via troncal, Avenida Brasil, Rua Teixeira Ribeiro, Avenida Teixeira de Castro, Rua Barreiros, Rua João Romariz, Rua Cardoso de Morais, Rua Dona Isabel

678 (Méier X Vila Valqueire)

De acordo com o planejamento atual, a linha deve cumprir 18 viagens diárias de ida e volta, com intervalos médios de 60 minutos em horários de pico.

Ida: Terminal Rodoviário Urbano Américo Ayres, Rua Padre André Moreira, Rua Lucídio Lago, Rua Torres Sobrinho, Rua Capitão Rezende, Rua Cachambi, Avenida Dom Hélder Câmara, Avenida João Ribeiro, Rua Moacir de Almeida, Rua Cardoso Quintão, Rua Virgem Peregrina, Rua Padre Manoel de Nóbrega, Rua do Amparo, Avenida Dom Hélder Câmara, Rua Cerqueira Daltro, Rua Brasilina, Rua Barbosa, Rua Sidônio Pais, Avenida Dom Hélder Câmara, Viaduto de Cascadura, Rua Angelo Dantas, Rua Maria Lopes, Rua Domingos Lopes, Rua Cândido Benício, Rua Barão, Rua Parintins, Rua Luís Beltrão, Rua Quiririm, Rua dos Lilases, Rua das Margaridas, Rua das Rosas, Rua das Rosas, Rua das Dálias, Rua das Camélias, Rua Cairuçu, Praça Saiqui.

Volta: Praça Saiqui, Rua das Camélias, Rua Cairuçu, Avenida Jambeiro, Estrada Intendente Magalhães, Rua Quiririm, Rua Luís Beltrão, Rua Baronesa, Rua Pedro Teles, Rua Capitão Menezes, Rua Maricá, Rua Teles, Rua Francisco Gifoni, Rua Cândido Benício, Avenida Ernani Cardoso, Viaduto de Cascadura, Avenida Dom Hélder Câmara, Rua Cerqueira Daltro, Rua Valerio, Rua Barão do Bananal, Rua Padre Manoel de Nóbrega, Rua Virgem Peregrina, Rua Cardoso Quintão, Rua Moacir de Almeida, Avenida João Ribeiro, Rua Glaziou, Rua Francisca Vidal, Avenida Dom Hélder Câmara, Rua Chaves Pinheiro, Rua Tenente França, Rua Cachambi, Rua Coração de Maria, Rua Santa Fé, Rua Lucídio Lago, Rua Arquias Cordeiro, Rua Soares, Terminal Rodoviário Urbano Américo Ayres.

Confira as 51 linhas que já iniciaram a operação

CONSÓRCIO SANTA CRUZ: 808 (Salim x Campo Grande); 741 (Sulacap x Bangu); 743 (Sulacap x Bangu); 870 (Sepetiba X Santa Cruz); 871 (Pingo d`Água x Estação Cesarão III – Via Sepetiba); 822 (Campo Grande X Corcundinha); 849 (Campo Grande X Base Aérea de Santa Cruz); 845 (Cantagalo X Campo Grande), 892 (São Benedito X Santa Cruz), 851 (Campo Grande X Escola Amazonas), 388 (Cesarão x Candelária), 893 (Jardim Palmares x Campo Grande), 899 (Barra de Guaratiba X Terminal Recreio), 885 (Santa Cruz X Mato Alto – via Pedra de Guaratiba), 825 (Campo Grande X Jesuítas) e 809 (Sagrado Coração X Santa Cruz).

CONSÓRCIO INTERNORTE: 311 (Engenheiro Leal x Candelária); 685 SVB (Irajá x Méier); 922 (Tubiacanga X Fundão – Via Portuguesa); 925 (Rio Galeão X Bancários), 778 (Pavuna X Cascadura – Via Estrada de Botafogo), 665 SVA (Pavuna X Saens Peña), 349 (Rocha Miranda X Castelo), 669 (Pavuna x Méier), 951 (Vicente de Carvalho x Vista Alegre), 277 (Rocha Miranda X Candelária), 665 SVB (Pavuna X Saens Peña – via Barros Filho), 669 SV (Pavuna X Méier – via Costa Barros) e 254 (Madureira X Candelária).

CONSÓRCIO TRANSCARIOCA: 990 (Merck x Joatinga); 987 (Gardênia Azul x Pechincha); 881 (Alvorada X Taquara – Via Curicica e Camorim); 817 (Piabas X Terminal Recreio), 651 (Méier X Cascadura), 652 (Méier X Cascadura), 831 (Colônia x Taquara), 865 (Pau da Fome x Taquara), 709 (Cascadura X Amarelinho) e 785 (Cascadura X Coelho Neto).

CONSÓRCIO INTERSUL: 010 (Bairro de Fátima x Central); 435 (Grajaú x Gávea); 014 (Paula Matos X Castelo); 104 (São Conrado x Rodoviária), 201 (Santa Alexandrina X Castelo); 448 (Maracaí X São Conrado), 603 (Usina x Saens Peña), 626 (Saens Peña x Muda), 157 (Gávea-Castelo, via Fonte da Saudade), 605 (Vila Isabel x Saens Peña, via Maracanã), 229 (Usina X Castelo) e 012 (Rodoviária X Castelo, via Lapa).