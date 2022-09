Reforma da estação Penha II seguiu o padrão adotado anteriormente nas demais estações do sistema BRT - Divulgação

Publicado 17/09/2022 19:54

Rio - A Prefeitura do Rio informou que o módulo parador da estação de BRT Penha II será reaberto ao público. A população poderá voltar a utilizar o modal após as reformas terem sido finalizadas neste sábado (17). O módulo expresso, atingido por um incêndio em 2021, já havia passado por obras em suas estruturas e está operando desde o início de setembro.

A reforma da estação Penha II seguiu o padrão adotado anteriormente nas demais estações do sistema BRT, com a substituição de portas de vidro por chapas de aço vazadas. Outras mudanças como fiação embutida e portas com trava automática e mecanismos blindados foram instalados.

Das 125 estações, 67 já foram remodeladas no sistema BRT desde março de 2021.