Carreta recuperada pela PM continha carga de detergente - Divulgação/Pmerj

Publicado 17/09/2022 16:45 | Atualizado 17/09/2022 16:55

Rio - Policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias) recuperaram, na tarde desta sexta-feira (16), uma carreta roubada com um carregamento de detergentes na Avenida Presidente Kennedy, no bairro de Vila Leopoldina, em Duque de Caxias. O motorista também foi encontrado.

De acordo com a assessoria da corporação, agentes realizavam em patrulhamento pela região, quando foram informados por moradores da região sobre um roubo de carga em andamento na localidade. As equipes iniciaram, então, um cerco no bairro e localizaram o caminhão naquela via.

Quando foram checar o que tinha no interior do veículo, os policiais encontraram a carga de detergentes totalmente intacta. Além do material, os militares encontraram, em outra via, o motorista da carreta. Não há registro de prisões.

O material apreendido foi encaminhado para a 59ª DP (Duque de Caxias) para registro de ocorrência.