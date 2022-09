Prédio fica na Rua Francisco Alves, no Jardim Guanabara - Ysllah Bruno Carneiro

Prédio fica na Rua Francisco Alves, no Jardim GuanabaraYsllah Bruno Carneiro

Publicado 17/09/2022 14:28 | Atualizado 17/09/2022 15:03

Rio - Uma explosão deixou dois feridos e assustou os moradores de um prédio residencial no Jardim Guanabara, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. O acidente aconteceu por volta de 12h deste sábado (17), na Rua Francisco Alves.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram identificadas duas vítimas até o momento. Ainda não há informações sobre o que causou o acidente, mas populares e relatos na web falam em explosão de gás. Bombeiros da llha do Governador foram acionados às 12h para a ocorrência, que segue em andamento.

Já a Polícia Militar informou que policiais do 17ºBPM (Ilha do Governador) foram acionados para verificar ocorrência na Avenida Francisco Alves, em Jardim Guanabara, na Ilha do Governador. Ainda segundo a nota da corporação, houve um incêndio e uma equipe do Corpo de Bombeiros está no local.

Segundo relatos, um homem chegava com o filho em casa e, possivelmente, ao acender a luz do local, houve a explosão. Eduarda Malta, moradora da Rua Uçá, também no Jardim Guanabara, estava em casa quando o acidente aconteceu. "Não fui na rua, mas ouvimos sirenes de bombeiros. Foi um barulho horrível, achei até que tivesse sido na cobertura do meu prédio. Minha filha sentiu um impacto muito forte”, contou ela ao O DIA. "As janelas e portas do meu apartamento tremeram”, escreveu Eduarda nas redes sociais.

Explosão em prédio residencial na Ilha do Governador, Zona Norte, assusta moradores e deixa feridos, neste sábado (17).



Créditos: Ysllah Bruno Carneiro / Reprodução#ODia pic.twitter.com/MQmfW8QtcS — Jornal O Dia (@jornalodia) September 17, 2022

*em atualização