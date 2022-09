Foram encontradas, no interior do veículo, garrafas de whisky, peças de vestuário, eletrônicos e alimentos, todos novos, com etiquetas das marcas - Divulgação

Foram encontradas, no interior do veículo, garrafas de whisky, peças de vestuário, eletrônicos e alimentos, todos novos, com etiquetas das marcasDivulgação

Publicado 17/09/2022 17:35

Rio – Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), prenderam, na noite desta sexta-feira (17), três homens por furto de supermercados na Via Dutra, em Piraí. Segundo a PRF, o trio furtava principalmente carnes nobres (cortes mais caros).

De acordo com a polícia, o trio foi detido após uma ação de fiscalização na via, que indicou que o veículo usado pelos homens, tinha um inquérito aberto na 110ª DP (Teresópolis), ter sido utilizado em furtos em supermercados do município.

Após a revista no interior do veículo, foram encontradas garrafas de whisky, peças de vestuário, eletrônico, alimentos, todos novos, com etiquetas das referidas lojas, mas, os indivíduos não portavam as devidas notas fiscais. Segundo a PRF, os criminosos confessaram que as mercadorias eram produtos de furtos que eles haviam realizado em lojas do Carrefour, Atacadão e Polo Wear, todas em São Paulo.

Desta forma, foi dada voz de prisão aos 3 homens por furto, tendo, ainda, um deles tentado subornar a equipe para que fossem liberados, sendo preso, também, por corrupção ativa. Diante disto, a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal na Praça Mauá, no Rio de Janeiro.

Materiais furtados que foram recuperados:

- Bebidas - 18 garrafas de whisky (08 Jhonny Walker Black; 03 Jhonny Walker Double Black; 03 Grand Old Parr; 01 Chivas Regal; 02 Buchanan's Deluxe; 01 Ballantines)

- Vestuário - 05 jaquetas e 05 camisas

- Eletrônico - 01 caixa de som JBL Boom Box dois

- Alimentos - 04 caixas de bacalhau