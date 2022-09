Loja teve a vidraça quebrada em galeria de shopping na Tijuca - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Loja teve a vidraça quebrada em galeria de shopping na TijucaFoto: Reprodução/Redes Sociais

Publicado 17/09/2022 18:30

Rio - A galeria do Tijuca Off Shopping, na Zona norte do Rio, foi arrombada na madrugada deste sábado (17). Uma loja de informática que funciona próximo ao portão de entrada, na Rua Engenheiro Ednaldo Cravo Peixoto, foi depredada e teve os materiais da vitrine revirados. No local foi encontrada uma marreta, utilizada para quebrar as grades.



O gerente da loja afetada, identificado apenas como Fábio, de 28 anos, confirmou o ataque, mas não quis se pronunciar sobre possíveis produtos roubados. Procurada, a administração do shopping não respondeu aos contatos.

A assessoria da Polícia Militar informou que agentes do 6º BPM (Tijuca) realizavam um patrulhamento na região, quando foram acionados para verificar uma ocorrência em um estabelecimento comercial na Rua Barão de Mesquita, no mesmo bairro. Quando chegaram ao local, encontraram o portão violado e o vidro da loja quebrado. Os militares também encontraram uma marreta próximo ao acesso ao estabelecimento e chamaram a perícia.

A ocorrência foi aberta na 19ª DP (Tijuca).

Região tem um histórico de assaltos

Não é a primeira vez, nesse ano, que o bairro da Tijuca sofre com assaltos a shoppings. Em março, três homens armados assaltaram, uma joalheria no Shopping Tijuca , na Avenida Maracanã, em frente ao Off Shopping. Na ocasião, as lojas fecharam as portas logo após o clima tenso dentro do centro comercial e tiros causaram pânico entre clientes e funcionários.