Victor Arthur Possobom, de 32 anos, deu entrada, no fim da noite desta sexta-feira (16), na 77ª DP (Icarai). Ele é acusado de agredir enteado, de 4 anosDivulgação

Publicado 17/09/2022 19:12

Rio - A primeira audiência de custódia de Victor Arthur Possobom, 32 anos, acusado pelos crimes de agressão e tortura contra o enteado de 4 anos, está marcado para este domingo (18) na Cadeia Pública Frederico Marques, em Benfica, Zona Norte. Victor foi flagrado em câmeras de segurança dando socos e enforcando o enteado em fevereiro deste ano.

Neste sábado, a mãe do menino, Jéssica Brandão, 30 anos, se disse aliviada com a prisão preventiva do ex-companheiro. Em conversa com a equipe O Dia, uma amiga de Jéssica disse que essa foi a primeira noite em que a mãe do menino conseguiu dormir após ver o vídeo onde o filho é agredido pelo ex-companheiro.

"Ela estava com muito medo dele fazer algo com ela ou com a bebê que estava com ele. Antes de se entregar, ele deixou a criança na casa da mãe dele", conta a amiga, que preferiu não se identificar.

Nesta mesma sexta-feira, a juíza Juliana Bessa Ferraz Krykhtine, da 1ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) aceitou a denúncia do Ministério Público e decretou a prisão preventiva de Victor. A defesa do padrasto afirmou que está tentando reverter a decisão.

O acusado, que seria lutador, foi localizado por PMs da 4ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), após denúncias indicarem seu paradeiro. Ele foi detido pelos policiais e levado à 77ª DP.

"O Comandante da 4ª DPJM estava presente na ocorrência e fez a condução do preso até a delegacia com os demais policiais militares", disse a corporação em nota.

Após ter sido denunciado pelas agressões, em fevereiro, a defesa de Victor teria alegado que ele sofre de problemas psiquiátricos, mas a amiga de Jéssica conta que isso é mais uma estratégia para "tentar manter ele solto".

Agressão

Em um dos vídeos, o agressor, aparece dentro do elevador do prédio onde morava com o enteado, na Avenida Sete de Setembro. O menino se posiciona em um dos cantos do elevador e, em seguida, é sufocado por Victor. O padrasto parece não se preocupar com as câmeras de segurança.

Em outro vídeo, captado do hall do condomínio, o homem aparece sentado ao lado da criança e começa a brigar com ele. Victor olha ao redor para ver se alguém estava olhando e dá dois socos no rosto da criança, seguido de mais um sufocamento. Quando o homem percebe a chegada de uma senhora no local, ele para as agressões e disfarça. Após a série de maus tratos, o menino chora muito.

Homem já agrediu a própria mãe

Victor também responde a um processo por lesão corporal decorrente de violência doméstica contra a mãe. O caso aconteceu em 2013, registrado na 81ª DP (Itaipu). Contra ele constam ainda outros processos na Delegacia de Atendimento à Mulher de Niterói, todos referentes à agressões.