Publicado 17/09/2022 14:23

Rio - A Comlurb promoveu, neste sábado (17), uma ação de limpeza e conscientização no Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, pelo Dia Mundial da Limpeza. A operação especial, pedida pelos moradores que participaram do evento, começou às 7h30 e contou com o apoio da Gerência Executiva Local (GEL) e 22 garis. A ação proporcionou os serviços de limpeza e remoção de resíduos.

A varredeira compacta, lançada durante o Rock in Rio, esteve em operação nas ruas do Jardim Oceânico, e a varredeira de grande porte deu apoio ao trabalho nas Avenidas Armando Lombardi e Ministro Ivan Lins.



A limpeza contemplou também os canteiros centrais e sarjetas, e incluiu a limpeza de ralos nas vias principais e secundárias. A Companhia usou ainda uma van motobomba para lavagem hidráulica com água de reuso na saída do metrô e nas calçadas do entorno da Praça do Pomar.

Garis deram orientação à população local e distribuíram panfletos com temática de conscientização a respeito dos horários de coleta e informações sobre a importância de os tutores recolherem as fezes de seus pets durante passeios pelas ruas do bairro.

O presidente da Comlurb, Flávio Lopes, parabenizou a equipe pela ação no Jardim Oceânico deste sábado. “Dia de limpeza na Comlurb são todos os dias, aqui na Companhia garantimos sempre a limpeza de ruas, praças e parques para que a população possa usufruir de uma cidade muito mais agradável. Mas não podíamos deixar passar em branco o Dia Mundial da Limpeza. Parabenizo a nossa equipe que fez mais essa ação de limpeza e conscientização com os moradores do Jardim Oceânico. Mas podem ter a certeza de que estamos hoje em todas as regiões da cidade, como nos outros 364 dias do ano”, afirmou.

