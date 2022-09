Guaritas foram removidas na Zona Sul - Divulgação

Publicado 17/09/2022 09:15

Rio - A Subprefeitura da Zona Sul, com apoio da Comlurb, removeu duas guaritas abandonadas, uma Glória, na Avenida Augusto Severo, e outra no Leme, na Rua Gustavo Sampaio.

Além de ocuparem as calçadas, as estruturas estavam funcionando como depósito de lixo e de materiais com origem desconhecida. A ação foi realizada na tarde da última quinta-feira (15).

Recentemente também foi iniciada operação junto às concessionárias de telefonia para a retirada dos fios que estão fora de uso e seguem poluindo a paisagem.

"Estas cabines tinham uma função quando os ônibus ainda não tinham GPS, sem um fim específico não tem motivo para deixarmos as guaritas abandonadas nas ruas da zona sul, seguiremos trabalhando para deixar os bairros mais organizados", afirmou o subprefeito da Zona Sul, Flávio Valle.