O caso foi encaminhado para a 60ª DP (Campos Elíseos) - Reprodução/Google Street View

Publicado 21/09/2022 14:57

Rio- Um homem foi preso em flagrante após fazer a ex-companheira refém dentro de um carro em Duque de Caxias, na Baixada, na noite desta terça-feira (20).

De acordo com a Polícia Militar, agentes foram acionados para um roubo de veículo na Rodovia Rio x Magé, no trecho de Caxias, mas só conseguiram abordar o automóvel na entrada do bairro Santa Lúcia. Somente após a abordagem foi constatado que a vítima estava sendo refém.

Ainda segundo a corporação, a mulher também relatou que era mantida em cárcere privado e que ela e seus filhos sofriam ameaças. O caso foi encaminhado para a 60ª DP (Campos Elíseos).