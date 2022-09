Imóvel de construção irregular é demolido pela prefeitura na Zona Oeste do Rio - Divulgação

Publicado 29/09/2022 11:05

Rio - A Prefeitura do Rio fez, na manhã desta quinta-feira (29), uma operação para demolir uma construção irregular dentro do Parque Urbano Fazenda do Viegas, no bairro Senador Camará, Zona Oeste do Rio. A construção estava em uma área de quase 100 metros quadrados no parque, que faz parte do Maciço da Pedra Branca.

Os fiscais da Secretaria Municipal do Ambiente e Clima (SMAC) flagraram uma invasão da área, com extinção da vegetação, um imóvel de alvenaria, com diversas peças de roupas e utensílios de cozinha, e um cavalo. Uma retroescavadeira foi utilizada para a demolição.

Coordenador de Defesa Ambiental da SMAC, José Maurício Padrone ressaltou a importância da vegetação do parque, que interfere sensivelmente no microclima da região. Ela contribui para o aumento da umidade relativa do ar, para a redução da temperatura e, consequentemente, para a melhoria do conforto térmico aos moradores da redondeza.

O casarão, sede da fazenda, é uma obra arquitetônica pertencente ao período colonial, datada do século XVIII, tombada em 1938 pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e esconde valores históricos, ambientais e culturais inestimáveis para o Rio de Janeiro e para o Brasil.



O vice-prefeito e secretário municipal do Ambiente e Clima, Nilton Caldeira, destacou que a Secretaria está monitorando os casos de construções ilegais em áreas protegidas ambientalmente. "Nossas equipes vão continuar atuando sete dias por semana com o objetivo de combater as irregularidades e preservar o meio ambiente e as áreas verdes da nossa cidade", disse.

A operação também contou com o apoio do 14º Batalhão da Polícia Militar (Bangu).